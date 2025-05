Stand: 16.05.2025 14:00 Uhr Stralsund: Junge Frau wird zur Lebensretterin

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Donnerstagnachmittag eine junge Polizistin zur Lebensretterin geworden. Wie die Polizei mitteilt, verlor ein 73-jähriger Autofahrer auf einem Supermarktparkplatz vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein und anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto rollte weiter und kollidierte mit drei anderen Pkw. Eine 20-jährige Bundespolizistin, die zu dem Zeitpunkt nicht im Dienst war, beobachtete den Unfall und erkannte die Gefahrensituation. Sie zog den 73-jährigen zwischenzeitlich leblosen Mann aus dem Auto und reanimierte ihn umgehend. Dabei bekam sie Unterstützung von zwei weiteren Männern. Unter weiterer Mithilfe von zwei Polizisten gelang es den drei Stralsundern, den Mann am Leben zu erhalten. Die Rettungskräfte haben dann im Anschluss die weitere medizinische Versorgung übernommen. Durch die Kollision der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 16.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen