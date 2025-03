Stand: 24.03.2025 16:06 Uhr Stralsund: Hunderte Eltern pflanzen Bäume für ihre Kinder

Für jedes neu geborene Kind einen Baum pflanzen: Das haben am Wochenende über 150 Familien und damit mehr als 500 Kinder, Eltern und Großeltern in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) gemacht. Insgesamt wurden 875 Bäume gepflanzt, denn so viele Kinder wurden im Jahr 2024 im Helios Hanseklinikum in Stralsund geboren. Damit hatten die Eltern insgesamt fast einen halben Hektar Wald gepflanzt. An den Setzlingen konnten die Eltern Geburtsdatum und Namen ihres Kindes vermerken. "Diese Aktion verbindet nicht nur symbolisch, sondern handfest neues Leben mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Familien mit Begeisterung teilnehmen und damit ein Zeichen für die Zukunft setzen", sagt Klinikgeschäftsführer Michael Kabiersch. Organisiert wurde die Pflanzaktion vom Hanseklinikum und der Hansestadt Stralsund. Neben den Bäumen für die Neugeborenen wurden 700 weitere Bäume gepflanzt. Darunter Ulmen, Eichen, Erlen, Ahorn und auch Mammutbäume. Die Setzlinge wurden auf einer Fläche von etwa einem halben Hektar in der Tribseer Siedlung gepflanzt.

