Stand: 19.05.2025 08:43 Uhr Stralsund: Erfolgreicher Spendenlauf bringt über 26.000 Euro

Beim Hospiz Spendenlauf in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am Sonnabend mehr als 750 Sportler an den Start gegangen. Insgesamt wurden rund 26.000 Euro für den guten Zweck gesammelt. Bereits zum zweiten mal wurde gejoggt oder gewalkt. Die Hobbyläufer konnten aus verschiedenen Strecken wählen - von einem bis zu zehn Kilometer. Alle Laufdisziplinen führten dabei am Strelasund entlang. Start und Ziel war die Festwiese vor dem Hansa-Gymnasium der Hansestadt. Die Startgebühren und Einnahmen durch die angebotenen Speisen und Getränke gehen an das Hospiz "Gezeiten" der Stralsunder Wohlfahrtseinrichtungen.

