Stand: 19.03.2025 18:45 Uhr Stralsund: Einsatz für Feuerwehr in der Volkswerft

Auf der Volkswerft in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat es am Mittwochvormittag einen Feuerwehreinsatz in der großen Schiffbauhalle gegeben. Laut NDR-Informationen war auf dem Feuerschiff "Elbe 1“ im Heizraum ein Schwelbrand in einem Kessel ausgebrochen. Das Schiff wird aktuell auf der Werft generalüberholt. Der Brand führte zu einer starken Rauchentwicklung. Die Werkfeuerwehr half bei der Evakuierung der Halle und alamierte die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr der Hansetstadt Stralsund. Bei Ankunft der Einsatzkräfte war das Feuer bereits durch die Besatzung des Schiffes gelöscht worden, so eine Sprecherin der Stadt. Eine Person wurde bei dem Brand verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 19.03.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen