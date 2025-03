Stand: 22.03.2025 10:00 Uhr Stralsund: 1.000 Mammutbäume werden gepflanzt

Am Schwarzen Weg in der Hansestadt Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) herrschte bisher Wildwuchs und überall lag Müll. Diese Fläche haben 35 Mitarbeiter vom Amt für Schule und Sport nun beräumt, darunter waren Schulhausmeister, Hausmeister der Verwaltungsgebäude, Sporthallenwarte, das Team der Sportanlagen und die Platzwarte. Insgesamt 15 Kubikmeter Unrat haben sie zusammengetragen - vom Plastikmüll, über Gartenmöbel bis hin zum Bauschutt. "Ohne diese vielen Helfer, wäre das nicht zu schaffen gewesen!", so Thomas Struwe, Abteilungsleiter Forsten. Auf dieser Fläche werden nach Angaben der Stadt nun 2.000 Bäume gepflanzt, die Hälfte davon sind Mammutbäume, der Rest von ihnen Eichen und Douglasien. Auch an diesem Sonnabend findet eine Pflanzaktion statt, so die Stadt.

