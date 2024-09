Stand: 13.09.2024 18:30 Uhr Sportliches Wochenende in Vorpommern: Kuttersegeln, Fußball und Handball

In Krummin auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat am Freitag die Deutsche Meisterschaft im Kuttersegeln begonnen. Bis Sonntag steuern mehr als 40 Teams mit ihren Booten über den Peenestrom. Rund 300 Seesportler aus ganz Deutschland treten an. In neun Durchläufen kämpfen die Teams um die Bestzeiten. Die Sieger werden am Sonntagnachmittag gekürt. Das Event feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Die Fußballer des Greifswalder FC (GFC) setzten sich am Freitag mit 2:0 in Berlin gegen Ligakokurenten Hertha 03 Zehlendorf durch und wollen so wieder zurück in die Erfolgsspur. Für die Handballer des Stralsunder HV geht es am Sonnabend auswärts nach Schleswig-Holstein zur HSG Eider Harde. Die Stralsunder wollen ihren ersten Auswärtssieg in der dritten Liga Nord-Ost einfahren einfahren.

