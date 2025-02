Stand: 11.02.2025 13:19 Uhr Sicherheitstraining für Nachwuchsangler in Ribnitz-Damgarten

Der Landesanglerverband bietet zusammen mit der Wasserschutzpolizei in den Ferien Sicherheitstrainings für junge Angler an. In der Bodden-Therme in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) sollen die Kinder praxisnah auf mögliche Gefahrensituationen vorbereitet werden. Unter anderem können sie mit Jacke und Hose ins Wasser und lernen, wie sie mit einer Rettungsweste schwimmen oder andere aus dem Wasser ans Ufer ziehen. Im Wellenbecken treibt eine Rettungsinsel. Dort müssen sich die Nachwuchsangler hineinziehen - auch bei Wellengang. Seit 2013 organisieren der Landesanglerverband und die Wasserschutzpolizei das Training. Das nächste Mal findet es in den Herbstferien im Oktober statt.

