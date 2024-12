Stand: 12.12.2024 14:42 Uhr Sexueller Übergriff: Kirche auf Usedom kündigt Mitarbeiter

Nach einem Urteil wegen sexuellen Übergriffes hat der zuständige Kirchengemeinderat Krummin-Karlshagen-Zinnowitz dem betroffenen Mitarbeiter eine Kündigung ausgesprochen. Der Mann war Anfang Dezember verurteilt worden. Der Gemeindepädagoge soll vor acht Jahren in einem Schullandheim einem damals 19-Jährigen in den Schritt gefasst haben. Anfang Dezember hatte das Amtsgericht Greifswald den Mann zu einer Geldstrafe von 12 000 Euro verurteilt. Unmittelbar nach der Verhandlung zog der Kirchengemeinderat Konsequenzen und sprach die außerordentliche fristlose Kündigung aus. Die sei ihm nun zugestellt worden, so die Nordkirche. Allerdings hat der Mann gegen das Urteil Rechtsmittel eingelegt. Somit ist die Verurteilung, auf die sich der Kirchengemeinderat bezieht, noch nicht rechtskräftig. Der Fall war damals ins Rollen gekommen, nachdem bei einer Jugendfreizeit in Zinnowitz sexualisierte Fotos und Videos von Jugendlichen aufgetaucht waren. Der Mann leitete damals diese Jugendfreizeit. Nach Bekanntwerden der Vorfälle war er bereits vom Dienst suspendiert worden.

