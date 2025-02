Stand: 03.02.2025 07:41 Uhr Sellin: Steilküste wird auf Risse kontrolliert

Zwei Mitarbeiter vom Amt Mönchgut-Granitz kontrollieren am Vormittag die Steilküste in Sellin (Landkreis Vorpommern-Rügen). Wie Amtsleiter Arne Fründt im Gespräch mit dem NDR bestätigt, könnte es durch die hohen Wasserstände und die anhaltende Feuchtigkeit in den vergangenen Wochen zu Veränderungen kommen. Den Riss unterhalb der ehemaligen Bunkeranlage würde er mit seinem Team schon länger beobachten. Die Kontrollen erfolgen sowohl von unten als auch von oben. Wenn es das Wetter und die Sicht erlauben, soll eine Drohne eingesetzt werden. Für Spaziergänger ist der Strand unterhalb der Steilküste zwar zugänglich. Allerdings werden sie mit Schildern auf mögliche Gefahren aufmerksam gemacht und sollten den Bereich möglichst meiden, bittet Amtsleiter Fründt.

