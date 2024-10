Stand: 04.10.2024 08:02 Uhr Sellin: Deutsche Meisterschaft im Beach Polo startet

Zum achten Mal kämpfen sechs Teams ab Freitag um den Titel "Deutsche Beach Polo Meister 2024". Austragungsort ist der Selliner Strand. Die Veranstalter rechnen an den drei Turniertagen mit rund 19 000 Besuchern. "Polo ist ein Sport, der außergewöhnliche körperliche und geistige Fähigkeiten erfordert. Die Spielerinnen und Spieler müssen über hervorragende Reitkünste verfügen, da sie ihre Pferde bei hohen Geschwindigkeiten lenken und gleichzeitig den Schläger manövrieren müssen, um den Ball präzise zu treffen", sagt Turnierleiter Thomas Strunck. Über 70 Polopferde reisen für das Turnier mit an. Beginn der Meisterschaft ist 13 Uhr. Am Sonnabend gibt es eine Oktoberfestparty zusammen mit den Spieler und Zuschauern direkt am Strand. Das Finale wird Sonntag ab 12 Uhr ausgetragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 04.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald