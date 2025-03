Stand: 17.03.2025 15:56 Uhr Schinkelturm am Kap Arkona wird repariert

Der Schinkelturm am Kap Arkona (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird derzeit repariert. In den kommenden vier bis fünf Wochen werden Baumängel am Durchgang zur Kuppel beseitigt. Neben kleineren Innensanierungen wird es auch ein neues Dach geben. Die notwendigen Gerüstbauarbeiten sind bereits in der vergangenen Woche vorgenommen worden, so Andreas Heinemann, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft Kap Arkona. Während der Reparatur finden wie gewohnt Hochzeiten im nördlichsten Trauzimmer Mecklenburg-Vorpommerns statt, so Heinemann weiter. Wie hoch die Kosten für die Reparaturarbeiten sind, ist nicht bekannt. Der Leuchtturm wurde vor fast 200 Jahren nach den Plänen von Karl Friedrich Schinkel erbaut und im Jahr 1828 in Betrieb genommen. Er ist der zweitälteste Leuchtturm an der deutschen Ostseeküste.

