Sassnitz-Mukran: Öffentlichkeits-beteiligung für finnisches Investment startet

Auf einer Informationsveranstaltung am 27. März um 17.00 Uhr im Sassnitzer Rathaus (Landkreis Vorpommern-Rügen) will der finnische Stahlproduzent "Outukumpu" erstmals die Öffentlichkeit informieren. 40 Millionen Euro will das Unternehmen im Mukran Port investieren. Die Antragsunterlagen für die Produktion von Biokohlenstoff aus Holz-Sekundärrohstoffen am Standort des ehemaligen Rohrummantelungswerkes in Mukran sollen dann ab Ende April, Anfang Mai ausliegen, heißt es von der Stadt. Das passiere unter der Regie des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern. Die Nebenprodukte aus dem Produktionsprozess, insbesondere die entstehende Abwärme, sollen in das Fernwärmenetz der Insel Rügen eingespeist werden. Sassnitz' Bürgermeister Leon Kräusche sieht darin eine Chance für stabile Energiepreise. Außerdem sollen 25 Arbeitsplätze entstehen.

