Saisonauftakt: Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft

Am Dienstag startet im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft wieder die Saison. Damit feiert das Schutzgebiet sein 35-jähriges Jubiläum. Seitdem der Nationalpark besteht, konnten einige Gebiete renaturiert und der Natur überlassen werden, so Gernot Haffner, Leiter des Nationalparkamtes. Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto "Im Takt der Natur." Haffner dazu: "Die Natur hat dabei ihre eigene Zeitrechnung und präsentiert uns immer wieder kleine und große Wunder." Die Auftaktfeier ist am Dienstagnachmittag in Wieck am Darß angesetzt. Umweltminister Till Backhaus (SPD) eröffnet die Saison mit einer Festrede. Noch mehr über das Schutzgebiet können Besucher im Anschluss von Nationalparkamtleiter Haffner erfahren.

