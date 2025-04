Stand: 11.04.2025 13:45 Uhr Rufbus ILSE wird digital – und erweitert den Sonnabendverkehr

In allen Rufbussen "ILSE" der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald (VVG) können Fahrgäste ihre Fahrten ab sofort kontaktlos bezahlen. Das System unterstützt Zahlungen mit EC- und Kreditkarte sowie Apple Pay und Google Pay. "Einige Fahrgäste haben das Angebot bereits genutzt", sagt Geschäftsführer Zabel. Die VVG hat die Fahrzeuge eigenen Angaben zufolge ohne Förderung und auf vollständige Eigeninitiative technisch aufgerüstet.

ILSE-Bus weitet Angebot in Regionen aus

Ab dem 1. Mai fährt der Rufbus "ILSE" auch sonnabends zwischen 8 und 18 Uhr in den Regionen Jarmen, Tutow und Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald). "Damit ist ILSE auch am Sonnabend im gesamten VVG-Gebiet buchbar und wird reagieren damit auf die wachsende Nachfrage und ermöglichen noch mehr Menschen flexible Mobilität.“ so Zabel. Buchungen seien laut VVR wie gewohnt rund um die Uhr über die App und Internet möglich. Telefonisch können Fahrten bis freitags 17 Uhr gebucht werden.

