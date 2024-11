Stand: 03.11.2024 08:28 Uhr Rügenfähre geht in die Winterpause

Die Rügenfähre zwischen Stahlbrode und Glewitz (Kreis Vorpommern-Rügen) setzt am Sonntag zum letzten Mal in diesem Jahr über. Danach geht sie in die Winterpause. Die Weiße Flotte ist zufrieden mit der Saison. Gut genutzt werde die Fähre von Gästen, die aus Richtung Greifswald in den Südosten der Insel wollen, sagte ein Sprecher dem NDR. Familien mit mehreren Kindern würden dagegen eher die Rügenbrücke nutzen, um Kosten zu sparen. In diesem Jahr startete der Fährverkehr erst im Mai, einen Monat später als sonst üblich. Grund war das Sturmhochwasser im vergangenen Jahr, das erhebliche Schäden verursacht hatte. In Stahlbrode musste der Fähranleger erst wieder hergestellt werden. Im kommenden Jahr nimmt die Fähre ihren Betrieb wieder wie gewohnt im April auf.

