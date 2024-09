Stand: 10.09.2024 16:43 Uhr Rügen: Wittower Fähre weiterhin außer Betrieb

Die Wittower Fähre (Landkreis Vorpommern-Rügen) kann auch am Mittwoch noch nicht in Betrieb gehen. Für die Reparatur der Anlegehydraulik der MS "Stahlbrode" muss eine Fremdfirma anrücken, heißt es von der Reederei Weißen Flotte. Die wird frühestens am Vormittag vor Ort eintreffen. Unglücklicherweise sei auch die Motorfähre "Breitling", die zwischenzeitlich auf der Strecke gependelt war, kaputt. Bevor der Schaden behoben werden könne, müsse nun ein technisches Gutachten angefertigt werden, so der Prokurist der Weißen Flotte, Martin Breitkreutz, auf NDR-Anfrage. Man arbeite mit Hochdruck daran, dass der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Der Fehler in der Hydraulik stehe aber nicht im Zusammenhang mit den Arbeiten, die in der Stralsunder Volkswerft vorgenommen wurden. Autofahrer, die die Fähre nutzen, müssen nun einen Umweg von bis zu 62 Kilometern quer über die Insel Rügen in Kauf nehmen.

