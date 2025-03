Stand: 27.03.2025 10:31 Uhr Rügen: Polarlichtspektakel am Kap Arkona

Am Kap Arkona (Landkreis Vorpommern-Rügen) waren in der Nacht zu Donnerstag Polarlichter zu beobachten. Vor der Küste Rügens waren die Lichter in den vergangenen Tagen immer wieder zu sehen, so Andreas Heinemann von der Tourismusgesellschaft Kap Arkona. In dieser Nacht leuchteten sie aber besonders stark. Eigentlich sind die Polarlichter nur in nördlicheren Breitengraden zu sehen. Seit vergangenem Jahr ist aber die Sonnenaktivität besonders hoch, wodurch die Wahrscheinlichkeit für Polarlichter auch im Norden Deutschlands deutlich größer ist als üblich.

