Stand: 12.04.2025 06:00 Uhr Rügen: In Putbus beginnen die diesjährigen Bärlauchtage

In Putbus auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben die diesjährigen "Bärlauchtage" begonnen. Organisiert wird diese kulinarische Veranstaltungsreihe vom Biosphärenreservat Südost‐Rügen und vom "Rügen Produkte Verein e.V.". Auftakt und Höhepunkt der Bärlauchtage bildet die Messe "Bärlauch trifft Regionalprodukte". Sie findet auch noch am Sonnabend von 10 Uhr bis 16.30 Uhr im Putbusser Marstall statt. Während der Bärlauchtage bereiten auch die Putbusser Gastronomen viele Spezialitäten wie Bärlauchquiche, Bärlauchspätzle und Bärlauch‐Fischkäse zu.

Buntes Programm rund ums Kraut

Bei einer Wanderung rund um den Wreecher See (14. April) mit einem Ranger des Biosphärenreservats können Interessierte die Natur erkunden. Dazu gibt es eine Rangerwanderung speziell für Kinder (16. April). Das Rosencafé Putbus lädt zum „Grillen mit Bärlauch“ (17. April) ein. Die Putbusser Bärlauchtage enden mit einem Frühlingsspaziergang durch die klassizistische Rosenstadt am Sonnabend (19. April) und einer Ostereiersuche für Kinder am Sonntag (20. April um 11.30 Uhr) an der evangelischen Kirche in Putbus.

