Stand: 14.03.2025 14:11 Uhr Rügen: Experten entdecken besondere Fledermausart

Bei der diesjährigen Erfassung der Fledermäuse in den Winterquartieren des Biosphärenreservates Südost‐Rügen ist Experten ein besonderer Nachweis gelungen: In der Nähe von Binz (Landkreis Vorpommern-Rügen) wurde ein Exemplar der Fledermausgattung "Großes Mausohr" entdeckt. Diese Art zählt mit einer Körperlänge von bis zu achteinhalb Zentimetern und einer Flügelspanne von bis zu 43 Zentimetern zur größten heimischen Fledermausart in Deutschland. Bereits 2019 und 2021 konnte sie auf Rügen nachgewiesen werden. Die Art bevorzugt offenes Gelände wie Wiesen, Felder und lichte Wälder als Lebensraum, ist aber auch in menschlichen Siedlungen anzutreffen.

"Großes Mausohr" bevorzugt im Sommer Dachstühle

Die Tiere sind vor allem im südlichen Europa verbreitet, kommen aber auch in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und dem nördlichen Polen vor. Im Sommer bevorzugt die europaweit streng geschützte Art am liebsten Dachstühle und Kirchentürme. In den Wintermonaten ziehen die Tiere Höhlen, Stollen, Bunkeranlagen oder Keller vor. Neben dem "Großen Mausohr" konnten die Experten bei der Erfassung im Rügener Biosphärenreservat vor allem Fransen‐ und Wasserfledermäuse sowie mehrere Exemplare der Art "Braunes Langohr" nachweisen.

