Stand: 18.03.2025 22:21 Uhr Richtenberg: Kulturtreff-Verein gestaltet sein neues Gelände selbst

Vor zwei Jahren hat der Verein Kulturtreff Richtenberg ein neues Gebäude am Kulturhaus bezogen. Hier soll unter anderem eine Veranstaltungsfläche mit Bühne und Verkaufsständen bis 2030 zu entstehen. Nachdem im Februar der Boden mit tonnenweise Hackschnitzel geebnet wurde, werden nun aktuell Bäume entfernt, um neuen Rasen zu ziehen. Der Verein lebt von der Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer und Spenden aus der Region. Ziel für dieses Jahr: die 2500 m² Fläche begehbar machen und Container für Vereinsinventar aufstellen. Seit dem Umzug des Vereins aus dem alten Gebäude am Marktplatz in Richtenberg, wird das neue Gelände zur Nutzung gepachtet. Bisher finden Veranstaltungen auf dem Parkplatz und im Saal des Kulturhauses statt. So auch das anstehende Osterfest mit Hüpfburg und Ostereiersuche oder die beliebte Pflanzentauschbörse im April.

