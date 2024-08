Stand: 06.08.2024 05:50 Uhr Reparatur am Schiffslift in Stralsund dauert

In der Stralsunder Werft (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird noch immer daran gearbeitet, den Schiffslift wieder zu reparieren. Er wurde 1997 gebaut. Das System mit vielen Komponenten, Sonderanfertigungen und einem uralten Betriebssystem mache es schwer, überhaupt den Fehler zu finden, heißt es von der Stadt Stralsund. Sie ist Eigentümerin des Lifts und wollte ihn ohnehin noch in diesem Jahr erneuern. Mehrere externe Firmen und Mitarbeiter der Stadt arbeiten nun mit Hochdruck an einer Lösung, heißt es. Das Kulturschiff MS Stubnitz sollte schon in der vergangenen Woche, am Mittwoch, wieder zu Wasser gelassen werden, steht jedoch noch immer auf dem Lift vor der großen Werfthalle. Die Weiße Flotte hingegen wartet darauf, dass eine ihrer Fähren in die Werft hinein gehoben werden kann. An der Wittower Fähre muss einer der Antriebe repariert werden. Bis der Lift wieder funktioniert, fährt sie aber noch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 06.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen