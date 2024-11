Stand: 29.11.2024 18:00 Uhr Regionalliga Nordost: Greifswalder FC will Absteiger Halle ärgern

Der Greifswalder FC steht an diesem Wochenende vor einer schweren Aufgabe. Die Greifswalder (Landkreis Vorpommern-Greifswald) müssen zum Tabellenzweiten und Drittliga-Absteiger Hallescher FC. Die Hallenser führen außerdem die Heimtabelle der Regionalliga Nordost an, sind seit neun Spielen unbesiegt und im Leuna-Chemie-Stadion sogar noch ganz ohne Niederlage. Der GFC rechnet sich dennoch Chancen aus. Die Mannschaft von Trainer Markus Zschiesche ist seit drei Spielen in der Liga ungeschlagen und hat 16 der 21 Punkte in dieser Saison auswärts geholt. Damit kommt es zum Duell der stärksten Heim- und der zweitstärksten Auswärtsmannschaft. Am vergangenen Wochenende hatten die Greifswalder eine nicht eingeplante Pause. Das Spiel gegen Viktoria Berlin musste wegen der Schneemassen im Volksstadion abgesagt werden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

