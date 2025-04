Stand: 11.04.2025 11:00 Uhr Regionale Produkte im Marstall Putbus

Saisonale Köstlichkeiten und viele handgefertigte Produkte werden im Marstall in Putbus (Landkreis Vorpommern-Rügen) am Freitag und Sonnabend jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr präsentiert. Unter dem Motto "Bärlauch trifft Regionalprodukte" zeigen mehr als 30 Anbieter aus dem Land ihre Spezialitäten. Darunter sind Bierbrauer, Fischer, Kunsthandwerker oder auch verschiedene Erlebniszentren. Drei Produzenten bekommen ein besonderes Label, weil mehr als 30 Prozent der von ihnen verarbeiteten Rohstoffe aus regionalem Anbau stammen. Es sind die Rügener Unternehmen: "Erlebnis- und Bauernhof Kliewe", "Bauer Lange" und "1ste Edeldestillerie auf Rügen GmbH". Sie erhalten auf der Regionalprodukte-Messe im Putbuser Marstall die Zertifizierungsurkunde "Regionale Eßkultur", verrät der Vorsitzende des "Rügen Produkte Verein" e.V. Frank Soßnowski im Gespräch mit dem NDR. Sein Verein hat die Messe in Putbus gemeinsam mit dem Biosphärenreservat Südostrügen organisiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 11.04.2025 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen