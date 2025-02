Stand: 15.02.2025 18:50 Uhr Penkun: Lkw auf Firmengelände abgebrannt

In Krackow bei Penkun (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben am Samstagnachmittag zwei auf einem Firmengelände abgestellte Lastwagen gebrannt, ein weiterer wurde beschädigt. Die brennenden Lkw waren aufgereiht neben einer Lagerhalle geparkt. Feuerwehren aus Krackow, Penkun, Storkow, Löcknitz, Wollin, Sommersdorf und Rothenklemkow kamen zum Einsatz - insgesamt etwa 60 Feuerwehrleute. Sie konnten verhindern, dass das Feuer auf das Gebäude übergreift. Warum die beiden Lkw in Brand gerieten, ist nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Ein Brandursachenermittler soll die abgebrannten Lastwagen begutachten. Bei dem Brand in der Nähe der A20 Auffahrt Penkun wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf 430.000 Euro geschätzt.

