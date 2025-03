Stand: 28.03.2025 07:35 Uhr Peene-Werft in Wolgast liefert Schiff an den Zoll

Die Peene-Werft in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat das erste Spezialschiff an den Zoll ausgeliefert. Es ist 55 Meter lang, aus Aluminium gebaut und für acht Besatzungsmitglieder ausgelegt. Das neue Schiff ist nun im niedersächsischen Emden stationiert. Es wird dort eingesetzt, um den grenzüberschreitenden Warenverkehr zu überwachen. Die Wolgaster Peene-Werft ist mit der Konstruktion und dem Bau von insgesamt drei Spezialschiffen für den Zoll beauftragt. Alle werden ausschließlich mit LNG betrieben. Für die Wolgaster Werft ist der Auftrag wichtig für die Auslastung, so die Lürssen-Gruppe als Betreiber.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald