Stand: 17.04.2025 19:06 Uhr Panne im Amt Jarmen-Tutow: Wahl-Benachrichtigungen für Bundestagswahl verschickt

Im Amt Jarmen-Tutow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat es eine Panne beim Druck der Wahlbenachrichtungen gegeben. Auf der Rückseite steht "für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 23.02.2025" statt der bevorstehenden Landratswahl am 11. Mai. Es habe einen Fehler in der Druckerei gegeben, so der Wahlleiter im Amt, Thomas Lüthke. Auswirkungen habe der Fehler aber nicht, sagt er. Mit den Scheinen können Wahlberechtigte trotzdem Briefwahl für die Landratswahl beantragen. Etwa 200 haben schon jetzt Briefwahl beantragt, so Lüthke. Die ersten Wahlscheine dafür hat das Amt am Donnerstag an die Bürgerinnen und Bürger verschickt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 17.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald