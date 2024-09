Stand: 09.09.2024 07:45 Uhr Neuenkirchen: Kreisstraße VG 5 wird saniert

Die Kreisstraße VG 5 vom Kreisverkehr an der B 105 wird bis zur Stadtgrenze von Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) saniert. Dafür wird die Asphaltdecke der Chausseestraße bei Neuenkirchen wird auf einer Länge von 1.320 Metern in zwei Bauabschnitten ausgebaut. Zunächst wird das ca. 570 Meter lange Teilstück vom Kreisverkehr B105/VG5 bis zum Kreisverkehr Marktflecken erneuert. Das Ganze passiert unter Vollsperrung. In einer zweiten Bausphase wird dann die Straße vom Kreisverkehr Marktflecken bis zur Kreuzung VG 5/TheodorKörner-Straße auf einer Länge von 800 Meter auf Vordermann gebracht. Diese Arbeiten können nach Aussage des Landkreises so ausgeführt werden, dass die Straße nur halbseitig gesperrt werden muss. Für beide Bauabschnitte sind entsprechende Umleitungen ausgeschildert. Autofahrer müssen sich auf Umwege einstellen. Die geplante Bauzeit beträgt voraussichtlich zwei Monate.

