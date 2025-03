Stand: 18.03.2025 15:48 Uhr Neues Schiff für den Zoll im Stralsunder Hafen getauft

Im Stralsunder Stadthafen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat der Zoll am Dienstag ein neues Einsatzschiff getauft und in Dienst gestellt. Die "Rügen" ist knapp 70 Meter lang und überwacht künftig im Seegebiet um die Insel Rügen bis zur polnischen Grenze den grenzüberschreitenden Warenverkehr und die Einhaltung der Zollvorschriften, heißt es vom Zoll. Das Mehrwachenschiff wird mit LNG angetrieben. Die "Rügen" ersetzt damit das 30-jährige namensgleiche Zollboot, das bereits außer Dienst gestellt wurde. Heimathafen des neuen Zollschiffs ist Lubmin. Der Zoll wird im Laufe dieses Jahres beziehungsweise im kommenden Jahr drei weitere LNG-Einsatzschiffe in Dienst stellen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen