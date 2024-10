Stand: 13.10.2024 20:48 Uhr Nach Wahl-Panne in Patzig: Zuvor unterlegener Kandidat wird nun Bürgermeister

Nur vier Monate nach der Kommunalwahl am 9.Juni gibt es eine Änderung in der Verwaltung in Patzig auf Rügen: Thomas Kolbe (Gemeinschaft für Patzig, GfP) führt künftig die Amtsgeschäfte als Bürgermeister. Er setzte sich bei der Wiederholungswahl am Sonntag nach vorläufigem Endergebnis mit 131 Stimmen gegen Amtsinhabern Irit Vollbrecht (CDU) mit 126 von 257 gültigen Stimmen durch. Sie war bei der Kommunalwahl am 9.Juni zur Bürgermeisterin gewählt worden. Wegen einer Wahl-Panne mit unrechtmäßigen Stimmzetteln wurde das Ergebnis jedoch annulliert und 380 Wahlberechtigte waren am Sonntag erneut zum Urnengang aufgerufen. Die Wahlbeteiligung in der kleinen Gemeinde im Amtsbereich Bergen lag den Angaben zufolge bei 68,4 Prozent. Da zuvor nur das Wahlergebnis wegen eines Formfehlers für ungültig erklärt wurde, nicht aber das Bewerberverfahren um den Posten, wurden keine neuen Kandidaten zugelassen, sagte Wahlleiterin Ulrike Werner dem NDR. Deswegen traten erneut Vollbrecht und Kolbe an.

Wiederholungswahl wegen zwei Stimmen

Bei der ursprünglichen Wahl am 9.Juni hatte Irit Vollbrecht die Wahl mit zwei Stimmen Vorsprung knapp für sich entschieden. Allerdings hatten zwei Einwohner ihre Stimme abgegeben, die laut Wählerverzeichnis gar nicht hätten wählen dürfen. Beide sind zwar Bürger in Patzig, hatten sich aber bis zum Stichtag nicht ordnungsgemäß als Wähler ins Wählerverzeichnis aufnehmen lassen. Am Wahltag hätten die Wahlhelfer dann nach einigem Hin und Her die Namen handschriftlich nachgetragen und ließen die Wahl zu. Die zuständige Wahlleiterin Ulrike Werner vermerkte bei der Bekanntgabe des Endergebnisses jedoch, dass das Wahlergebnis zwei Stimmen von nicht wahlberechtigten Personen enthält. Nach Angaben der Gemeindewahlleitung in Bergen hatte der unterlegene Kandidat Thomas Kolbe deshalb Einspruch gegen das amtliche Endergebnis eingelegt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die beiden unrechtmäßigen Stimmen die Wahl entschieden hatten, hatte die Gemeindevertretung die Wiederholungswahl beschlossen.

