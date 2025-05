Nach Schüssen in Zingst: 23-jähriger Tatverdächtiger steht vor Gericht Stand: 07.05.2025 09:30 Uhr Nach Schüssen in Zingst im vergangenen Jahr findet am Landgericht Stralsund der Prozess gegen einen 23-Jährigen wegen versuchten Totschlags statt. Er soll aus einem Auto heraus zwei Männer angeschossen und schwer verletzt haben.

Nach den Schüssen in Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) im August 2024 muss sich der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht Stralsund verantworten. Dem 23-Jährigen werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll aus dem Auto heraus auf eine Gruppe von Männern vor der Seebrücke Zingst geschossen haben.

Streit ging Schüssen voraus

Wie es in der Anklage der Stralsunder Staatsanwaltschaft heißt, zielte er dabei bewusst auf einen 25-Jährigen, mit dem er zuvor gestritten hatte. Dabei habe er in Kauf genommen, dass er außerdem einen 24-Jährigen getroffen haben soll. Der mutmaßliche Täter war damals geflüchtet. Nach seiner Festnahme war er monatelang in Untersuchungshaft, ist aber inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Geschädigte sollen aussagen

Beim Prozessauftakt sollen fünf Zeugen aussagen - darunter auch die beiden Geschädigten. Das Urteil gegen den Angeklagten wird am ersten Prozesstag noch nicht erwartet. Acht weitere Termine sind im Landgericht Stralsund angesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 07.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen