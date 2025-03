Stand: 28.03.2025 08:02 Uhr Nach Schneekatastrophe: Alle Volieren im Vogelpark Marlow repariert

Sieben Jahre nachdem im Vogelpark Marlow (Landkreis Vorpommern-Rügen) fast alle Volieren durch schwere Schneefälle zerstört wurden, sind nun alle Reparaturen abgeschlossen. Am Freitagnachmittag wird das letzte Gehege - die Artenschutz-Voliere - wiedereröffnet. In der begehbaren Voliere leben verschiedene Vogelarten, die in ihrem natürlichen Lebensraum bedroht sind. Dazu zählen beispielsweise die in Australien heimischen Schwalbensittiche und die aus Mexiko stammende Soccoro-Taube. Gleichzeitig mit der Wiedereröffnung beginnt die Hauptsaison im Vogelpark. Täglich finden Tier- und Flugshows sowie Schaufütterungen statt. Anfang April 2018 in der Nacht zum Ostersonntag waren mehr als 30 Zentimeter Neuschnee gefallen. Im Vogelpark stürzten fast alle Volieren unter der Last ein. Nach Angaben der Betreiber hat der Wiederaufbau rund fünf Millionen Euro gekostet.

