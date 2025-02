Stand: 26.02.2025 06:50 Uhr Nach Brandstiftung in Greifswald: Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Dienstagnachmittag in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Vierower Wende in Brand gesetzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatten die Täter am Hintereingang des Gebäudes das Feuer gelegt. Dadurch wurden Teile der Fassade beschädigt. Die Greifswalder Berufsfeuerwehr war im Einsatz und konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung gegen unbekannt. Zeugen werden gebeten sich zu melden.

