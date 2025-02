Stand: 03.02.2025 15:50 Uhr Nach Brand mit Millionenschaden in Sellin Angeklagter freigesprochen

Im Prozess gegen einen 70-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung am Landgericht Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist der Angeklagte freigesprochen worden. Laut Gericht befand sich der Mann zum Zeitpunkt der Tat in einer wahnhaften depressiven Episode und gilt damit als schuldunfähig. Der Mann hatte im Mai vergangenen Jahres in seiner Wohnung in Sellin Benzin verschüttet und angezündet. Bei dem Feuer war ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung gefordert. Auch die Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt komme nicht in Frage, so ein Gerichtssprecher. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass sich eine solche Tat wiederholt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft kann innerhalb einer Woche Berufung einlegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 03.02.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen