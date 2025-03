Stand: 16.03.2025 10:00 Uhr Musiker gesucht: Kulturfloß schippert wieder über die Peene

Am 27. Juni legt wieder das Kulturfloß ab. Dann fährt es 22 Tage lang zwischen Verchen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Jeden Abend hält es entlang des Flusslaufs, und einer von fünf Künstlern oder Bands spielt ein Konzert. Eintritt muss niemand zahlen, aber am Ende des Abends geht ein Hut durch das Publikum um die Gage für die Künstler einzusammeln. Die Musik, die auf der Tour gespielt wird, „ist so unterschiedlich wie der Musikgeschmack entlang der Peene“, so Organisatorin Hannah Kuke. Zwischen den Konzerten wohnen die Musiker auf dem Hausboot und fahren es von Ort zu Ort. Veranstalter ist der Demminer Verein T30. Dort können sich Bands und Künstler noch bis kommenden Donnerstag für die Fahrt und Auftritte mit dem Kulturfloß bewerben.

Weitere Informationen 3 Min Einzigartige Konzertreise mit Musikerin Marie Antoinette Statt im Tourbus auf lauten Straßen tourt die Chanson-Sängerin für eine Woche mit dem Kulturfloß über die Peene. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 16.03.2025 | 12:35 Uhr