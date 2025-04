Stand: 22.04.2025 12:37 Uhr Meeresmuseum Stralsund eröffnet Aquarium im Mai

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) werden am Montag, dem 5. Mai 2025, die Aquariumneubauten des Meeresmuseums eröffnet. 31 unterschiedlich große Becken gibt es. Das größte Becken fasst etwa 800.000 Liter Wasser. Hier gibt es dann das "Karibische Riff" zu bestaunen. Die Spezialscheiben für das Großraumaquarium sind 20 Tonnen schwer und wurden in Japan hergestellt. In das kleinste Aquarium passt ungefähr so viel Wasser wie in eine handelsübliche Badewanne, also rund 170 Liter. In den nächsten Wochen werden die Aquarien mit zahlreichen Tierarten besetzt. Am Eröffnungstag werden noch nicht alle Becken voll besetzt sein, das wird nach und nach passieren. Im Juni vergangenen Jahres wurden die ersten Teile des Meeresmuseums nach langer Umbauphase wieder eröffnet. Am 5. Mai sollen die Gäste gegen Mittag dann das gesamte Meeresmuseum erkunden können. Insgesamt 51 Millionen Euro haben die Umbaumaßnahmen gekostet. Zu Beginn der Planung war mit 40 Millionen Euro kalkuliert worden.

