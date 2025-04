Stand: 02.04.2025 07:20 Uhr Mediterranes Flair in Stralsund - Thymian statt Rasen

Mit Thymian will die Stadt Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) die Pflege ihrer Grünflächen künftig vereinfachen. Vor allem im Sommer sei die Rasenpflege aufwendig, mindestens sechs Mal pro Jahr müsse gemäht werden, so eine Sprecherin der Stadt. Nun wurde testweise am Trelleborger Platz auf 20 qm² Thymian angepflanzt. Das lilabühende Kraut ist weniger pflegebedürftig als Rasen und obendrein sehr bienenfreundlich. Sollte der Versuch gut klappen, will die Stadt weitere Thymianflächen anlegen.

