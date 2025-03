Stand: 14.03.2025 11:53 Uhr Mann in Selliner Restaurant verletzt - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall in Sellin (Landkreis Vorpommern-Rügen). Am Montagmittag hatte er in einem Restaurant in der Wilhelmstraße etwas getrunken. Kurz danach klagte der 62-Jährige aus Niedersachsen über starke Beschwerden und Reizungen im Mund und der Speiseröhre. Er kam mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus und wird dort noch immer behandelt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdacht der gefährlichen Körperverletzung. Für die weiteren Ermittlungen sucht sie zwei Paare, die zur gleichen Zeit wie der 62-Jährige in dem Restaurant waren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 14.03.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen