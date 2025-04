Stand: 11.04.2025 07:42 Uhr Lubminer Walking Day beginnt - mit Yoga, Eisbaden und Party

In Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beginnt am Freitag der Walking Day 2025. Bis zum Sonntag lädt die Kurverwaltung unter dem Motto "Natur, Kultur und Gesundheit" zu verschiedenen Aktionen rund ums Walken ein. Nach der feierlichen Eröffnung am Freitag gibt es ein Fackelwalking mit der Jugendfeuerwehr. Der Sonnabend beginnt mit Yoga am Strand und Eisbaden an der Seebrücke. Bei verschiedenen Trainingseinheiten sollen die Teilnehmer Tipps zur Steigerung ihrer Fitness erhalten, heißt es von der Kurverwaltung. Später sprechen Bürgermeister Axel Vogt (parteilos) und Redakteur und Wanderbuch-Autor Manuel Andrack über das Wanderglück. Nach einer Party am Samstagabend endet der Walking Day am Sonntag mit einem Morgenwalking am Strand.

