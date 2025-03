Stand: 02.03.2025 10:52 Uhr Lubmin: 60.000 Euro Schaden durch Carportbrand

In Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat am Samstagmorgen ein Carport gebrannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Carport bereits vollständig in Flammen. Das Feuer griff auf drei darin stehende Autos über. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 60.000 Euro. Die Bewohner des angrenzenden Einfamilienhauses wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Ein Gutachter soll die Brandursache klären. Die Freiwilligen Feuerwehren Lubmin und Wusterhusen waren mit insgesamt 23 Kräften im Einsatz.

