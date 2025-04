Stand: 22.04.2025 07:36 Uhr Loitz: Neues Stadtoberhaupt gesucht

Wer im kommenden Jahr zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister der Stadt Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gewählt werden möchte, kann sich noch bis Dienstag um 16 Uhr bewerben. Die Stadt sucht eine "verantwortungsvolle, zielstrebige und durchsetzungsfähige Führungspersönlichkeit", heißt es in der öffentlichen Ausschreibung. Die Wahl findet dann am 6. Juli 2025 statt. Sollte keiner der angetreten Kandidatinnen und Kandidaten die absolute Mehrheit für sich gewinnen, wird am 20. Juli in einer Stichwahl über das Amt entschieden. Wer sich für das Amt bewerben will, muss mindestens 18 Jahre alt und Deutscher sein, sowie die weiteren üblichen Voraussetzungen erfüllen, so die Stadt. Die derzeitige Bürgermeisterin Christin Witt (CDU), die seit 2018 im Amt ist, möchte erneut kandidieren. Amtsantritt für das neu gewählte Stadtoberhaupt ist am 1. Januar 2026.

