Stand: 08.04.2025 06:20 Uhr Landratswahl: Briefwähler können Unterlagen online beantragen

Die Stadtverwaltungen in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) bieten ihren Bürgerinnen und Bürgern an, die Briefwahlunterlagen für die Landratswahlen online zu beantragen. Auf der Internetseite der Stadt Greifswald ist das bis zum 7. Mai und auf der Internetseite der Stadt Stralsund bis zum 9. Mai möglich. Die Unterlagen werden dann nach Hause geschickt. Am 11. Mai wird in Vorpommern-Rügen und in Vorpommern-Greifswald der Landrat gewählt. Wahlberechtigt ist jede Bürgerin und jeder Bürger der Landkreise ab 16 Jahren. Gelingt es keinem der Kandidaten, mehr als die Hälfte der Stimmen zu bekommen, finden in beiden Kreisen am 25. Mai Stichwahlen statt. Wer Briefwahl beantragt hat, bekommt in diesem Fall auch automatisch die Unterlagen für die Stichwahl zugeschickt, heißt es von den Städten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 07.04.2025 | 17:30 Uhr