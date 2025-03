Stand: 13.03.2025 10:53 Uhr L22 bei Franzburg: Straßensperrung für zehn Stunden nach Unfall

Auf der Landesstraße 22 bei Franzburg in Fahrtrichtung Gremersdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat ein Unfall zu einer zehnstündigen Straßensperrung geführt. Laut Polizei geriet am Mittwochmittag ein rotes Auto in einem Kurvenbereich in den Gegenverkehr, ein Lkw mit Auflieger musste ausweichen und kam nach links von der Straße ab. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt allerdings lief Diesel aus. Die Straßenmeisterei veranlasste deshalb einen Bodenaustausch. Um alle Schäden zu beseitigen, war die Landstraße knapp zehn Stunden gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Grimmen und Franzburg waren mit 21 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand Sachschaden am Lkw, am Auflieger und an der Bankette von rund 100.000 Euro. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, da sich der Fahrer des Pkw unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

