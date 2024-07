Kreistags-Spitzen: CDU setzt sich zweimal durch Stand: 15.07.2024 18:19 Uhr In den Kreistagen von Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte hat sich die CDU bei der Wahl der Präsidentin beziehungsweise des Präsidenten durchgesetzt.

Der Kreistag von Vorpommern-Greifswald hat Sandra Nachtweih erneut zur Kreistagspräsidentin gewählt. Die Christdemokratin bekam am Montag auf der konstituierenden Sitzung in Pasewalk von den 67 anwesenden Mitgliedern des Kreistages 41 Stimmen. Sie setzte sich gegen Nikolaus Kramer (AfD) durch, der 22 Stimmen erhielt. Kramer ist auch AfD-Fraktionsvorsitzender im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns.

Unterstützung von anderen Parteien

Bei der Kommunalwahl am 9. Juni war die AfD mit 29,8 Prozent der Stimmen stärkste Kraft im Kreis Vorpommern-Greifswald geworden. Es war ihr bestes Ergebnis in einem Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Zweitgrößte Kraft ist in Pasewalk die CDU/FDP-Fraktion mit 18 Mandaten. Sowohl Nachtweih als auch Kramer waren somit auf Unterstützung von anderen Parteien angewiesen. Insgesamt sind 15 Parteien und Wählergruppen im neugewählten Kreistag vertreten, dem 71 Frauen und Männer angehören.

Thomas Diener wiedergewählt

Im Kreistag des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, der ebenfalls am Montag in Neubrandenburg zur konstituierenden Sitzung zusammenkam, trat zur Wahl des Kreistagspräsidenten nur der Amtsinhaber Thomas Diener (CDU) an. Er wurde mit 60 von 74 Stimmen im Amt bestätigt. Die AfD, die auch im Seenplatte-Landkreis stärkste Kraft mit 29,6 Prozent der Stimmen wurde, hatte keinen Kandidaten ins Rennen geschickt. Zum ersten Vizepräsidentin wurde Thomas Schröder (BSW) gewählt. Der Kreistag hat 77 Mitglieder.

