Stand: 19.09.2024 08:00 Uhr Kranichrast: 15.000 Tiere sind bereits in der Region

In den nächsten Wochen werden wieder hunderttausende Kraniche Rast in der Region Seenplatte bis Vorpommern machen. Die sogenannten Vögel des Glücks sind auf dem Weg aus Skandinavien und Osteuropa in ihre Winterquartiere in Südeuropa und Nordafrika. "Bis Ende Oktober werden an die 60.000 bis 70.000 Großvögel in der Region erwartet", sagt Günter Nowald, Leiter des Nabu-Kranichzentrums in Groß Mohrdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen). Aktuell seien bereits mehr als 15.000 Kraniche in der Region. Wer mehr über die Tiere erfahren möchte, kann das Kranichzentrum nordwestlich von Stralsund besuchen. Dort informiert eine Dauerausstellung mit Präparaten, Schautafeln und Filmen ausführlich über Leben und Verhaltensweisen der Kraniche. Die Mitarbeitenden geben Tipps für die Kranichbeobachtung und bieten im Herbst Exkursionen zu den Schlaf- und Nahrungsplätzen der Vögel an. Spezielle Veranstaltungen, wie zum Beispiel die alljährliche "Woche des Kranichs" ergänzen das Programm. Diese ist in diesem Jahr vom 22. bis 29. September. Wer den Tieren möglichst nahe kommen möchte, um sie zu fotografieren, kann im Nabu-Kranichzentrum auch Fotoverstecke in der Nähe der Kranich-Rastplätze mieten. Während der Herbstrast der Vögel ist das Kranichzentrum täglich von 9.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

