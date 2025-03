Klausdorf: Talk vor Ort zur Landratswahl in Vorpommern-Rügen

Am 11. Mai wird im Landkreis Vorpommern-Rügen ein neuer Landrat gewählt. Wer die Kandidaten persönlich erleben möchte, kann dies beim NDR "Talk vor Ort", live am 10. April im Vorpommernhus in Klausdorf bei Stralsund. Zur Wahl für den Landratsposten stellen sich sechs Bewerber: der parteilose aktuelle Landrat Stefan Kerth, der Vorpommernstaatssekretär Heiko Miraß (SPD), der Stralsunder Kommunalpolitiker Sebastian Lange (Die Linke), der Sargarder Gemeindevertreter und stellvertretende Kreistagspräsident Carlos Dias Rodrigues (AfD) und zwei Einzelbewerber Jens Neumann aus Prerow und Jörg Herrmann, ebenfalls aus Sargard auf Rügen. Für Eintrittskarten zur Diskussionsrunde mit den Kandidaten ist ab sofort unter folgenden Links eine Bewerbung möglich. Hier können auch vorab Fragen an die Kandidaten formuliert werden.

