Kinder entwerfen Motive exklusiv für "horizonte zingst"

Knapp 500 Zeichnungen von Kindern aus Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) und Umgebung sind beim renommierten Fotografen Jan von Holleben eingegangen. Darunter schwimmende Müllverwertungsmaschinen, Eis am Stiel auf dem Mond, Düsenschuhe und faire Wahlroboter. Der Fotograf hatte die Grundschulkinder aufgerufen, ihren Visionen für die Zukunft freien Lauf zu lassen und ihre kreativen Ideen zu malen. "Wir denken in diesem Jahr über Ressourcen nach und wollten von den Kindern wissen, was wir zu viel haben und was zu wenig und was unbedingt noch erfunden werden muss.", sagt Kuratorin Edda Fahrenhorst. Die Ideen seien eine riesige Bereicherung für das Festival. Daraus entwickelt Jan von Holleben nun die neuen Motive für die große Festival-Strandausstellung. Dazu startet er am 1. April ein mehrtägiges Shooting in Zingst mit rund 100 Kindern aus Prerow, Barth und Ribnitz-Damgarten. Die Strandausstellung wird am 23. Mai 2025 um 18 Uhr mit einer Premierenfeier eröffnet.

Weitere Informationen 2 Min Umweltfotofestival "Horizonte": Haialarm in Zingst Unter anderem sind Haibilder des US-amerikanischen Fotografen Michael Muller zu sehen, die er ohne Schutzkäfig gemacht hat. 2 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen