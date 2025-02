Stand: 13.02.2025 06:00 Uhr Keine Busse in Greifswald und Vorpommern-Rügen: Warnstreik im Nahverkehr

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bleiben die Busse der Stadtwerke auch am Donnerstag in den Depots. Auch der Rufbus "Friedrich" fährt nicht. Grund ist ein erneuter Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr, zu dem die Gewerkschaft Ver.di aufgerufen hat. An der Arbeitsniederlegung beteiligen sich auch die Busfahrer der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR). Das betrifft alle Betriebshöfe der VVR in Bergen auf Rügen, Stralsund, Ribnitz-Damgarten, Barth und Grimmen. Weitere Bereiche des Öffentlichen Dienstes sind von dem Arbeitskampf vorerst nicht betroffen. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald und damit auch in Anklam und auf Usedom fahren die Busse wie geplant. Am Freitag will die Gewerkschaft ver.di bekannt geben, ob weitere Ausstände drohen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 13.02.2025 | 09:30 Uhr