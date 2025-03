Stand: 31.03.2025 10:40 Uhr Karlshagen: Bürger stimmen gegen Dünenerlebnis-Promenade

Die "Dünenerlebnispromenade" in Karlshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird nun doch nicht gebaut. Dafür stimmten die Einwohner des Ostseebades in einem Bürgerentscheid. Am Sonntag setzten rund 35 Prozent der Beteiligten ihr Kreuz für das Projekt, 65 Prozent stimmten dagegen. "Damit sind die Pläne nun vom Tisch", sagte Stefan Bethke (Wählergemeinschaft "Miteinander Karlshagen gestalten") nach der Abstimmung. Der stellvertretende Bürgermeister zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis. Die Wahlbeteiligung lag bei 45 Prozent, abstimmungsberechtigt waren rund 2.800 Personen.

Gemeindevertretung initiierte Bürgerbefragung

"Das macht deutlich, dass wir als Wählergemeinschaft in die richtige Richtung unterwegs sind", so Bethke. Die Gemeindevertretung hatte die Bürgerbefragung initiiert. Die Wählergemeinschaft "Miteinander Karlshagen gestalten" ist die stärkste Fraktion in der Gemeindevertretung und kritisierte die bereits 2016 gefassten, aber bislang nicht umgesetzten Pläne. Diese hatten vorgesehen, in die Düne eine Aussichtsfläche mit Sitzgelegenheiten zu bauen. Eine Informationsveranstaltung im März fand großen Zulauf. Der Bürgerentscheid sollte herausfinden, ob die Bevölkerung das 5,8 Millionen teure Projekt überhaupt noch will.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald