Jüngste Steuerberaterin des Landes kommt von der Insel Rügen

Seit Montag ist Vivien Kmetsch aus Sellin (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit 23 Jahren jüngste Steuerberaterin des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Sie machte ihren Abschluss in Rekordzeit. Den Ausschlag für die Berufswahl gab ein Schulpraktikum in einer Steuerberaterkanzlei. „Ich durfte eine Auszubildende bei der Buchhaltung unterstützen und das gefiel mir sehr gut“, erzählt Vivien Kmetsch. Nach dem Abitur in Bergen auf Rügen entschloss sie sich, ein duales Bachelor-Studium für Steuern und Rechnungswesen in Berlin aufzunehmen. Ein berufsbegleitendes Masterstudium schloss sich an. „An meinem Job gefällt mir vor allem die Vielfältigkeit, jeder Tag bringt Neues. Bei ECOVIS in Bergen habe ich ein prima Team gefunden“, betont sie. Spezialisiert ist die junge Frau auf Jahresabschlüsse und Unternehmensnachfolgen. Die insgesamt 15 neu bestellten Steuerberater gehören zu den jüngsten Kammermitgliedern des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Lediglich 14 Prozent ihrer Berufskolleginnen und Kollegen sind unter 40 Jahre alt.

