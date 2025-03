Stand: 03.03.2025 10:42 Uhr JVA Stralsund: Schönheitskur für historische Sitzbänke

Häftlinge der Justizvollzugsanstalt (JVA) "Franzenshöhe" in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben in den vergangenen Wochen mehrere historische Bänke aufgearbeitet. Die denkmalgeschützten Möbel wurden auseinandergeschraubt, gereinigt, geschliffen und zwei Mal weiß lackiert. Zu Ostern sollen sie wieder zurück in die Schillanlagen und ans Wulflamufer gebracht werden. Die gemeinsame Arbeit habe mehrere positive Effekte im Sinne der Resozialisierung, erklärt der Koordinator der JVA Werkstatt, Mathias Wasilew. "Die Insassen lernen etwas, die Arbeit stärkt das Selbstwertgefühl und es ist auch eine Wiedergutmachung an der Gesellschaft."

Arbeit in der JVA entlastet Mitarbeiter der Stadt

„In dieser hervorragenden Qualität wäre das für die Mitarbeiter nicht zu leisten“, sagt Balázs Fazekas, Abteilungsleiter Grün- und Parkanlagen. Den Mitarbeitenden stünde nämlich keine beheizte Halle zur Verfügung, um in den Wintermonaten mit Farben und Ölen zu arbeiten. Neben den historischen Sitzmöbeln werden zur Zeit auch mehrere Bänke aus Knieper West aufgearbeitet. Und auch die Gemeinde Binz (Landkreis Vorpommern-Rügen) bringt ihre Bänke in die JVA Stralsund.

